POL-DH: Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt in Barnstorf

Diepholz (ots) - Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer ist in am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr bei einem schweren Verkehrsunfall in Bassum, Pestinghausen, verstorben. Nach ersten Erkenntnissen und der Spuren am Unfallort, befuhr der 20-Jährige mit seinem Pkw die Straße Pestinghausen (Landesstraße 340) in Richtung Bassum. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, geriet er nach einer Rechtskurve nach links ...

