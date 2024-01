LPI-GTH: Berauscht

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 27-jähriger Fahrer eines Citroen befuhr gestern Abend die Straße "Am Boxberg". Der Mann kam offenbar aufgrund von Straßenglätte von der Fahrbahn ab und kam mit seinem Kleintransporter in einem angrenzenden Gewässer zum Stehen. Der 27-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er blieb unverletzt. Der Citroen wurde abgeschleppt. (jd) Rückfragen bitte an: ...

