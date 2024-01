LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Gotha (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Gartenstraße durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 46-jährigen Fahrer eines Skoda. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

