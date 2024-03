Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 24.03.2024

Diepholz (ots)

1) Sachbeschädigung am Hallenbad in Syke-Barrien

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti beim Hallenbad in Syke-Barrien gekommen. Durch die bislang unbekannten Täter wurden verschiedene Schriftzüge an die Außenwand des Hallenbades in der Glockenstraße gesprüht. Die Polizei Syke bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 04242/969-0.

2) Trunkenheit im Verkehr mit E-Scooter in Sulingen / Vollstreckung Haftbefehl

Am frühen Sonntagmorgen (02:10 Uhr) führte ein 28-Jähriger einen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum im Stadtgebiet Sulingen, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Zudem bestand für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz. Zu guter Letzt stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

