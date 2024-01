Polizei Hagen

POL-HA: Ehemann bedroht seine Frau nach Polizeieinsatz

Hagen-Altenhagen (ots)

In Altenhagen kam es am Donnerstag (18.01.) in den Morgenstunden zu einer häuslichen Gewalt. Ein 36-Jähriger griff seine Frau bei einem Konflikt körperlich an und schlug ihr mehrfach in das Gesicht. Er trat ihr auch wiederholt gegen den Oberschenkel. Bei Eintreffen der Polizei konnte nur noch die Hagenerin in der Wohnung angetroffen werden. Sie berichtete, dass es seit mehreren Monaten zu Problemen kommt. Drei Mal sei sie dabei körperlich angegriffen worden. Die Polizisten konnten den 36-Jährigen im weiteren Verlauf antreffen. Er gab an, dass seine Frau ihn zuerst angegriffen habe.

Der Mann erhielt eine Strafanzeige, wurde der Wohnungsverweisung und die Beamten sprachen ein zehntägiges Rückkehrverbot gegen ihn aus. Seine Wohnungsschlüssel musste er seiner Ehefrau übergeben. Ein paar Stunden später meldete sich die Hagenerin jedoch erneut bei der Polizei. Sie sei in einer Sprachnachricht von ihrem Mann bedroht und aufgefordert worden, die Wohnung zu verlassen. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

