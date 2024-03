Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld, Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Syke, Fensterscheiben eingeworfen ---

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Mehrere Pkw beschädigt

Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer hat am Montagnachmittag gegen 15.25 Uhr in der Sulinger Straße gleich mehrere parkende Fahrzeuge beschädigt. Der 45-Jährige befuhr die Sulinger Straße in Richtung Wagenfeld. Vermutlich aufgrund der Beeinflussung durch Betäubungsmitteln geriet er erst nach rechts und dann nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte und beschädigte er fünf parkende Fahrzeuge und einen Anhänger. Der gesamte Schaden beträgt mindestens 25000 Euro. Dem 45-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Syke - Auffahrunfall

Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer stand mit seinem Pkw am Montag gegen 10.00 Uhr bei Rot an der Lichtzeichenanlage in der Wiesenstraße Einmündung Bundesstraße 6. Eine ihm nachfolgende 80-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr trotz Bremsen auf. Der 44-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro.

Syke - Scheiben eingeworfen

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, 15.00 Uhr, bis Samstag, 10.00 Uhr, Am Ristedter Weg diverse Scheiben eingeworfen. Mit Holblöcken wurden mehrere Fensterscheiben der Firma Hanse-Beton eingeworfen. Der Schaden beträgt ca. 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Weyhe - Über 2,5 Promille

Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin wurde am Montag gegen 18.15 Uhr von der Polizei in der Herrenweide gestoppt. Der Grund der Kontrolle war schnell klar, die Fahrerin stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung der Atemluft ergab eine Wert von über 2,5 Promille. Die 64-Jährige musste neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell