POL-DH: --- Sulingen, Polizei sucht Rucksackeigentümer (Foto) - Twistringen, Verkehrsunfall beim Überholen - Stuhr, Einbruch

Diepholz (ots)

Sulingen - Wem gehört der Rucksack? (Foto)

Die Polizei Diepholz sucht im Rahmen von Ermittlungen eine noch unbekannte Person, die kurz nach Mitternacht am 02.12.2023 einen Rucksack in der Hohen Straße in Sulingen verloren hat. Der Unbekannte war mit dem Rad aus Richtung Hohe Straße in Richtung Lange Straße unterwegs. Er trug dunkle Kleidung mit Reflektorstreifen an Ärmeln und Beinen. Der Unbekannte soll ca. 170-180 cm groß gewesen sein und möglicherweise einen Bart gehabt haben. Das Fahrrad soll schwarz gewesen sein und an den Reifen sollen sich Felgenrandreflektoren befunden haben.

In dem Rucksack haben sich die auf dem Bild befindlichen Gegenstände gefunden. In der Plastikdose mit dem grauen Deckel haben sich ein Seitenschneider mit gelben Griff sowie drei Schraubendreher befunden. Außerdem konnte in dem Rucksack ein schwarzer Nierengurt (wie von Motorradfahrern benutzt) festgestellt werden.

Die Polizei bittet den Verlierer, aber auch Hinweisgeber, die Utensilien wiedererkennen, sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, oder der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Sulingen - Einbruch

In eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schützenstraße sind am Mittwoch Unbekannte eingebrochen. In der Zeit von 16.45 Uhr bis 21.45 Uhr dangen die Täter durch ein Fenster in die Wohnung ein und durchsuchten mehrere Räume. Dazu wurde auch ein angrenzender Schuppen durchsucht. Mit dem Diebesgut (Kfz-Zubehör) flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin und eine 19-jährige Pkw-Fahrerin fuhren am Mittwoch gegen 11.15 Uhr in Bruchmühlen auf der K 140 Richtung Bruchhausen-Vilsen. Als sie zu einem langsam fahrenden Trecker aufschließen, will die 19-Jährige überholen. In dem Moment, als sie sich bereits neben dem Pkw der 32-Jährigen befand, setzte diese ebenfalls zum Überholen an und beide Pkw kollidierten. Verletzt wurde niemand, aber der Schaden beträgt ca. 5000 Euro.

Twistringen - Verkehrsunfall

In Heiligenloh auf der K 102 sind gestern gegen 16.05 Uhr drei Fahrzeuge verunfallt. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer überholte den vor ihm fahrenden Pkw eines 53-jährigen Fahrers in einer nicht einsehbaren Rechtskurve. Ein entgegenkommender 63-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation und machte eine Vollbremsung. Der überholte 53-Jährige konnte noch ausweichen und landete im Graben. Mit viel Glück blieb es bei einem Sachschaden von ca. 1500 Euro und keiner der Fahrer wurde verletzt.

Stuhr - Einbruch

Durch ein Fenster sind unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 13.15 Uhr und 14.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Siekstraße eingebrochen. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten einen Ring, bevor sie durch eine Kellertür unerkannt flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

