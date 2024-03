Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Metallschrott in Brand geraten

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES):

Auf dem Areal eines Holzbauunternehmens in der Fritz-Müller-Straße ist es am Sonntagmittag zu einem Brand gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich kurz vor 13 Uhr ein aus überwiegend Altmetall und Kunststoffschrott bestehender Haufen im Außenbereich einer Montagehalle, wodurch in Folge das Feuer auf die Außenfassade der Halle sowie einen Anbau, in welchem Holz gelagert war, übergriff. Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr, welche mit 20 Fahrzeugen ausgerückt war, konnte eine Ausbreitung des Brandes auf das Gebäudeinnere der Halle verhindert werden. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen vor Ort. Personen wurden keine verletzt. Die Polizei setzte neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch einen Polizeihubschrauber zur Verkehrsaufklärung und Dokumentation ein. Der Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Sirnauer Brücke bis 14.45 Uhr, die Fritz-Müller-Straße bis 15.30 Uhr gesperrt werden.

