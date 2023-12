POL-FR: Bad Bellingen: Rucksack aus Pkw entwendet - zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Freiburg (ots) - Am Montag, 04.12.2023, in dem Zeitraum zwischen 10.50 Uhr bis 13.15 Uhr, wurde ein schwarzer Daimler-Benz vorne links von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Als Unfallörtlichkeit könnte der Parkplatz an der Erstelhalle, beim dortigen Kindergarten, in Frage kommen, aber auch die Riehenstraße in Höhe der Hausnummer 100. An dem Daimler-Benz entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier ...

