Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 400 Euro nach Besuch von vermeintlichem Handwerker entwendet

Sankt Augustin (ots)

In dem Glauben, ein Angebot zu erfragen, ließ eine 86-jährige Frau aus Sankt Augustin einen vermeintlichen Handwerker in ihr Haus und wurde bestohlen.

Am Montagmittag (03. Juli) gegen 13:30 Uhr klingelte es an der Haustür des Einfamilienhauses an der Rautenstrauchstraße. Der unbekannte Mann stellte sich als Handwerker vor und bot der 86-Jährigen an, die Einfahrt und die Terrasse zu reinigen. Um sich ein Angebot einzuholen, ließ die Seniorin den Mann in ihr Haus und sie gingen gemeinsam ins Wohnzimmer. Im weiteren Verlauf des Gespräches über die möglichen Kosten der Arbeiten bat der Unbekannte die Sankt Augustinerin um ein Glas Wasser. Nachdem die 86-Jährige das Wohnzimmer kurz verlassen hatte und der Bitte nachgekommen war, verabschiedete sich der vermeintliche Handwerker und fuhr mit einem weißen Kleintransporter davon. Am Folgetag musste die Seniorin feststellen, dass rund 400 Euro Bargeld aus ihrem Wohnzimmerschrank entwendet worden waren.

Mutmaßlich nutzte der unbekannte Handwerker die kurze Abwesenheit der Seniorin, um den Diebstahl zu begehen. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Er sei circa 50 Jahre alt, etwa 160 cm groß und hat graue Haare.

Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3321 in Verbindung zu setzen.

Hinweise der Polizei:

Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür. Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue Szenarien aus. Die meisten bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf ein Grundmuster zurückführen: Das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt. Die Polizei rät: Lassen Sie sich von Handwerkern den Namen und den Grund der Arbeiten nennen und rufen Sie selbst bei der jeweiligen Firma an und lassen sich die Angaben bestätigen. Bleiben Sie stets misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei über den Polizeiruf 110. Erstatten Sie auf jeden Fall Anzeige, wenn sie Opfer von Dieben oder Betrügern geworden sind. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell