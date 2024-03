Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Unfälle, Falschfahrerin gestellt, Fahrraddiebe festgenommen

Reutlingen (ots)

Brand einer Grillhütte

Den Einsatz von Feuerwehr und Polizei hat am frühen Sonntagmorgen um kurz vor 6 Uhr der Brand einer Grillhütte erfordert. Im Bereich Rappertshofen geriet nach derzeitigem Stand durch unsachgemäße Nutzung bislang unbekannter Personen die Dachkonstruktion einer Grillhütte in Brand. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Nord übernommen.

Dettingen an der Erms (RT): Unfall mit Leichtverletzten

Zwei Leichtverletzte und Schaden von mindestens 15.000 Euro sind bei einem Unfall am Samstagabend gegen 17 Uhr entstanden. Ein 39-jähriger VW-Fahrer befuhr die sogenannte "Schlössleskurve" von der B28 kommend. Als er nach links in Richtung Neuhausen abbiegen wollte, missachtete er den Vorrang eines 49-Jährigen, der mit seinem Ford Tourneo entgegenkam. Im Einmündungsbereich stießen sie daraufhin zusammen. Der 39-Jährige sowie seine 36-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge mussten durch Abschleppdienste versorgt werden.

Oferdingen (RT): Streit aufgrund Alkoholisierung ausgeartet

Zu einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften kam es in der Nacht auf Sonntag in Oferdingen in der Mittelstädter Straße aufgrund einer Auseinandersetzung bei einer Geburtstagsfeier. Im Verlauf der Feier legte die 27-jährige Beschuldigte ihr Kleinkind zum Schlafen in ihr Fahrzeug, welches vor dem Haus abgestellt war. Etwas später wurde sie von Anwesenden darauf angesprochen, dass ihr Kind im Auto schreien bzw. weinen würde. Die bereits sehr alkoholisierte 27-jährige Mutter begab sich zum Fahrzeug und setzte sich auf den Fahrersitz, weshalb von den Gästen angenommen wurde, dass sie wegfahren will. Eine Partybesucherin versuchte hierauf der alkoholisierten Mutter den Fahrzeugschlüssel abzunehmen, wobei es zu einem Gerangel kam. Im Verlauf schlug die 27-Jährige die junge Frau und stieß sie gegen den Pkw. Eine zur Hilfe eilende weitere junge Frau wurde von der alkoholisierten Mutter sogleich gegen das Schienbein getreten. Beide verletzte Frauen kamen mit dem Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik. Die 27-Jährige und ihr Kleinkind wurden nach Beendigung der Maßnahmen von ihrer Mutter, welche durch die Polizei verständigt wurde, abgeholt.

Nürtingen (ES): Nach Unfall weitergefahren und weitere Schäden verursacht

Ein nicht ganz alltäglicher Unfall ereignete sich am Samstagabend im Stadtgebiet Nürtingen. Gegen 19.15 Uhr fuhr ein 57jähriger Audi-Lenker die L1250 Oberboihinger Straße vom Kreisverkehr Weberstraße/Seilerstraße kommend Richtung Innenstadt entlang. Kurz vor der Kreuzung Hochwiesenstraße/Im Grien fuhr er auf einen VW-Golf auf und setzte seine Fahrt, ohne sich um den Unfall zu kümmern, in Richtung Innenstadt fort. Unmittelbar danach prallte er gegen eine Bordsteinkante und kam im weiteren Verlauf, nach dem Kreuzungsbereich, nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr er eine größere Wegstrecke auf dem angrenzenden Grünstreifen entlang und überholte hierbei einen in gleicher Richtung fahrenden Renault-Zoe rechtsseitig. Beim Wiedereinscheren kollidierte er seitlich mit diesem und setzte auch hier seine Fahrt weiter Richtung Innenstadt fort. Nach etwa 150 Metern geriet der Audi erneut nach rechts auf den Grünstreifen und beschädigte dort zwei Bäume sowie zwei Verkehrszeichen. Kurz darauf kam das Fahrzeug auf Höhe der Einmündung Bismarckstraße zum Unfallendstand. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte beim 57-Jährigen keine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ob eventuell eine medizinische Ursache vorlag, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Lediglich eine 60jährige Mitfahrerin des VW-Golf musste vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Alle drei Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme und aufgrund starker Fahrbahnverschmutzung war die Oberboihinger Straße in diesem Bereich für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Unfallermittlungen übernommen.

Reichenbach (ES): Erneut Gartenhütte abgebrannt

Erneut brannte am frühen Sonntagmorgen in Reichenbach in der Kleingartenanlage an der Neuwiesenstraße eine Gartenhütte. Gegen 01.43 Uhr gingen diesbezüglich mehrere Notrufe bei den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei ein. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehren aus Reichenbach und Plochingen konnte nicht verhindert werden, dass die Gartenhütte komplett niederbrannte und zerstört wurde. Dass die Einsatzkräfte das Brandobjekt nur fußläufig erreichen konnten, erschwerte die Brandbekämpfung erheblich. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nach möglichen verdächtigen Personen. Wie auch zu den anderen Bränden in jüngster Vergangenheit, ist die Polizei auf Hinweise angewiesen. Das Polizeirevier Esslingen nimmt diese unter Telefon 0711/3990-330 entgegen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrraddiebe auf frischer Tat festgenommen

Einem Hinweis einer aufmerksamen Passantin ist es zu verdanken, dass zwei Fahrraddiebe am Samstagabend in Echterdingen kurz nach der Tat festgenommen werden konnten. Gegen 22.50 Uhr meldete die Passantin eine männliche Person, die sich an einem abgestellten Fahrrad am Fahrradständer an der dortigen U-Bahn-Haltestelle in Echterdingen zu schaffen machte. Eine weibliche Person stand hierbei Schmiere. Direkt nach der Tat konnten ein 37-jähriger Mann und seine 53-jährige Komplizin angetroffen und festgenommen werden. Bei dem Mann konnten diverse Werkzeuge zum Aufbrechen von Schlössern sichergestellt werden. Zudem führten die Fahrraddiebe das gestohlene Fahrrad mit sich. Der Wert des Diebesguts wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Filderstadt (ES): Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B 27

Am Samstag um 12.25 Uhr ist es auf der B27, Höhe Leinfelden-Echterdingen, zu einem folgenschweren Auffahrunfall mit vier verletzten Personen gekommen. Eine 59-jährige Pkw-Lenkerin übersah, dass der Verkehr vor ihr bis zum Stillstand abbremsen musste und diese in der Folge mit einem vor ihr fahrenden 64-jährigen Mercedesfahrer kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Unfallbeteiligten auf einen weiteren Mercedes einer 20-Jährigen aufgeschoben. Durch den Unfall erlitten sämtliche beteiligte Personen leichte Verletzungen und mussten zur weiteren Versorgung in umliegende Kliniken verbracht werden. Die Feuerwehr Echterdingen, sowie die Straßenmeisterei Deizisau waren mit starken Kräften im Einsatz und befreiten die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen, sowie Fahrzeugteilen. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden,

Ofterdingen (TÜ): Betrunken Unfall verursacht - Hoher Sachschaden

Sachschaden von ca. 70.000 Euro ist bei einem Unfall am Samstagabend gegen 19 Uhr in der Hechinger Straße entstanden. Der 36-jährige Fahrer eines Audi Q 8 fuhr auf ein Tankstellengelände und prallte dort nahezu ungebremst auf einen abgestellten Lkw. In dem Audi lösten alle Airbags aus. Durch den Aufprall wurden der 36-Jährige und ein im Pkw befindliches 1 ½-jähriges Kind jedoch nicht verletzt. Das Kind wurde später der Mutter übergeben. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 36-jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Bei diesem musste eine Blutentnahme durchgeführt werden, wogegen er sich wehrte. Er beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten auch mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ammerbuch (TÜ): Zu dritt auf einem Mofa-Roller unterwegs und Unfall verursacht

Ein 17-Jähriger befuhr gegen 17.00 Uhr mit seinem Mofa-Roller und zwei weiteren Mitfahrern die Keplerstraße in Ammerbuch-Altingen in Richtung Gäufelden-Tailfingen. Kurz vor der Ortsausfahrt missachtete er die Vorfahrt eines bevorrechtigten, von rechts kommenden Fahrzeug. Hierbei kam es zum ungebremsten Aufprall. Alle drei Rollernutzer, wovon einer keinen Helm trug, wurden über die Motorhaube des Fahrzeugs hinweggeschleudert und verletzten sich dabei leicht. Am Roller entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1000 Euro und am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Balingen (ZAK): Falschfahrerin gestellt (Zeugenaufruf)

Zeugen, insbesondere gefährdete Verkehrsteilnehmer, zu einem Vorfall der sich am Samstagmittag auf der B27 bei der Anschlussstelle Engstlatt-Süd ereignet hat, sucht das Polizeirevier Balingen. Gegen 13.25 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf, dass auf der B27 bei der Anschlussstelle Engstlatt-Süd ein silberner Pkw in Fahrtrichtung Tübingen falsch aufgefahren sei. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein noch unbekannter Pkw-Lenker auf der Überholspur, als diesem der silberne Pkw entgegenkam. Nur durch ein rechtzeitiges Ausweichen auf die rechte Fahrspur von Seiten dieses unbekannten Pkw-Lenkers konnte einen Frontalzusammenstoß mit der Geisterfahrerin verhindern. Eine durch Zufall in diesem Bereich befindliche Streifenwagenbesatzung versuchte sofort den silbernen Pkw zum Anhalten zu bewegen, was aber erst nach mehreren hundert Metern gelang. Am Steuer dieses silbernen Pkw saß eine 84-jährige Frau. Der Pkw-Lenkerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Balingen unter der Rufnummer 07433/264630 zu melden.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Wechselseitige Körperverletzung

Am Sonntag gegen 00.30 Uhr ist es in der Unteren Vorstadt zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zunächst in einer Bar zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern, der wenig später vor dem Lokal fortgesetzt wurde. Im weiteren Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung stieß ein 25 Jahre alter Mann mehrmals mit seinem Knie gegen den Kopf eines 47-jährigen, sodass dieser mit Gesichtsverletzungen zu Boden fiel und bewusstlos wurde. Der Täter flüchtete zunächst und der Verletzte musste zu weiteren Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Täter konnte kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Ebingen übernommen.

