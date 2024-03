Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall in Geislingen

Reutlingen (ots)

Geislingen (ZAK): Mehrere Meter tief gestürzt

Bei einem Arbeitsunfall am Freitagvormittag in Binsdorf hat ein 54-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge begab sich der Mann kurz vor zwölf Uhr auf einer Baustelle in der Fuhrmannstraße auf eine Holzdecke und stürzte durch die Öffnung eines Aufzugsschachts mehrere Meter in die Tiefe. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste der 54-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (mr)

