POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ++ plötzlicher medizinischer Notfall als Unfallursache

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 16.02.2024, kam es im Kreuzungsbereich Ludwig-Kaufmann-Straße/Mühlenstraße/Louisenstraße in Folge eines plötzlich auftretenden medizinischen Notfalls beim Fahrzeugführer des alleinbeteiligten Pkw zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 59-jährige Delmenhorster befuhr dabei mit dem Pkw die Ludwig-Kaufmann-Straße in Rtg. Mühlenstraße, als er aufgrund eines plötzlich auftretenden, medizinischen Notfalls die Kontrolle über den Pkw verlor; dieser kam dann nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit drei Schaltkästen, bevor er frontal mit dem Masten einer Lichtzeichenanlage zusammenstieß und dadurch zum Stillstand kam. Der Unfallverursacher wurde nach einer vor Ort durch Rettungskräfte durchgeführten Erstversorgung zur weiteren Untersuchung in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. An den Schaltkästen entstanden ebenfalls erhebliche Schäden, die zum Totalausfall der Lichtzeichenanlagen im Kreuzungsbereich führte; deren Instandsetzung ist erst zu Wochenbeginn möglich. Der Gesamtschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt.

