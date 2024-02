Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Wardenburg +++ Lkw durchbricht die Mittelschutzplanke +++ Drei Personen verletzt

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Wardenburg hat am Freitag, 16. Februar 2024, gegen 10:30 Uhr, ein Lkw die Mittelschutzplanke durchbrochen. Auf beiden Richtungsfahrbahnen kam es zu Behinderungen, die zum Teil noch andauern.

Zur Unfallzeit befuhr ein 56-jähriger Mann aus Dinklage mit einem Lkw die Autobahn 29 in Richtung Oldenburg. Zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Wardenburg überholte ihn ein 33-jähriger Mann aus dem Emsland mit einem Seat. Als sich beide Fahrzeuge nahezu auf einer Höhe befanden, gab es einen lauten Knall. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Reifen kam der 56-Jährige mit dem Lkw nach links vom rechten Fahrstreifen ab und kollidierte seitlich mit dem Pkw des 33-Jährigen. Der Lkw durchbrach anschließend die Mittelschutzplanke und kam auf dem Grünstreifen der Richtungsfahrbahn Osnabrück auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach liegend auf dem Grünstreifen der Richtungsfahrbahn Oldenburg zum Liegen.

Sowohl der Lkw-Fahrer aus auch die Insassen des Pkws, als Beifahrerin befand sich eine 27-jährige Emsländerin im Seat, konnten ihre Fahrzeuge selbständig verlassen. Sie wurden vor Ort von den Besatzungen dreier Rettungswagen und eines Notarzteinsatzfahrzeugs versorgt. Der Lkw-Fahrer und die Beifahrerin im Pkw galten als schwer, der Fahrer des Pkws als leicht verletzt. Alle drei wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gefahren. Zudem rückte die Freiwillige Feuerwehr aus Wardenburg mit 18 Einsatzkräften zum Unfallort aus.

Am Lkw und Pkw entstanden erhebliche Schäden in Höhe von mindestens 30.000 Euro. Für beide mussten Abschleppunternehmen angefordert werden.

Auf der Richtungsfahrbahn Oldenburg wurde der stark verunreinigte linke Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr konnte über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Nach der Bergung des Pkws konnte die halbseitige Sperrung auf der Richtungsfahrbahn Oldenburg gegen 12:30 Uhr aufgehoben werden. Die Richtungsfahrbahn Osnabrück ist nach wie vor voll gesperrt. Die Sperrung und Ableitung an der Anschlussstelle Wardenburg ist zwischenzeitlich von Angehörigen der Autobahnmeisterei Oldenburg übernommen worden. Die Aufhebung kann erst nach der Bergung des Lkws erfolgen und wird voraussichtlich bis in den Nachmittag andauern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell