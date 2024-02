Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst/Landkreis Oldenburg/Landkreis Wesermarsch: Drei Fälle von Werkzeugdiebstahl aus Firmentransportern ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 16.02.2024, 17:30 Uhr, auf Sonnabend, 17.02.2024, 07:00 Uhr, waren drei Firmentransporter, die in Delmenhorst im Seumeweg, in Bookholzberg in der Harmenhauser Straße und in Lemwerder im Bardewischer Ring gestanden haben, das Ziel von Einbruchdiebstählen. In allen Fällen wurden Fahrzeugscheiben eingeschlagen, bevor im Inneren gelagerte Werkzeuge entwendet wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro. Aufgrund gleicher Tatbegehungsweisen, des gleichen Diebesgutes und einer gewissen räumlichen Nähe ist ein Tatzusammenhang möglich. Personen, die sachverhaltsrelevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter Tel. 04221/15590 in Verbindung zu setzen.

