Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Schule; Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

-Betzingen (RT): In Schule eingebrochen

In die Schule in der Hoffmannstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen des Polizeipostens Reutlingen-West zufolge dürfte sich der Kriminelle zwischen Mitternacht und 6.45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude verschafft haben. Dort brach er weitere Türen auf und durchsuchte in den Büros im Verwaltungsbereich die Schränke und Schubladen, wobei er die Mensa heimsuchte und die Küche durchstöberte. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Experten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. (cw)

Geislingen (ZAK): Unfall im Kreuzungsbereich

Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der L415 entstanden. Ein 19-Jähriger war gegen 7.20 Uhr mit einem Ford auf der Landesstraße von Geislingen herkommend in Richtung Rosenfeld unterwegs. An der Kreuzung mit der K7122 wollte er nach links in Richtung der landwirtschaftlichen Höfe abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der L415 entgegenkommenden VW einer 25 Jahre alten Frau. Der Ford geriet daraufhin ins Schleudern und prallte gegen den Ford einer 35-Jährigen, die an der Einmündung aus Richtung der Höfe kommend wartete. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (rd)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen an der Einmündung L449/L442 verletzt worden. Eine 58-Jährige wollte gegen 6.20 Uhr mit ihrem Renault von der L449 auf die L442 einfahren. Dabei kollidierte sie mit dem vorfahrtsberechtigt von Tailfingen in Richtung Neuweiler fahrenden Opel eines 47 Jahre alten Mannes. Der Opel schleuderte daraufhin nach links über die Gegenfahrspur und kam in einer Wiese zum Stehen. Sowohl die 58-Jährige als auch der 47-Jährige erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von geschätzten 16.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell