Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Pkw kontra Fahrrad

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden sind die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen in die Sondelfinger Straße ausgerückt. Eine 42-Jährige wollte gegen 7.40 Uhr mit ihrem VW von der Storlachstraße aus nach links in die Sondelfinger Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten, 59-jährigen Radler, der den Radschutzstreifen der Sondelfinder Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Der Zweiradfahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro. (rd)

Ostfildern (ES): Unfall beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen hat den derzeitigen Ermittlungen zufolge am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall bei Scharnhausen geführt. Gegen 6.50 Uhr war eine 20 Jahre alte Mercedes-Lenkerin auf der Elly-Beinhorn-Straße unterwegs und wollte nach einer Tankstelle nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel einer 58-Jährigen. Diese wurde augenscheinlich leicht verletzt und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf etwa 13.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Nürtingen (ES): Radfahrerin übersehen

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Kornbeckstraße erlitten. Eine 52-jährige Fußgängerin lief kurz vor 10.30 Uhr zwischen zwei Autos auf die Kornbeckstraße. Dabei übersah sie die von rechts kommende, 71 Jahre alte Radfahrerin, die den Fuß der 52-Jährigen überrollte und anschließend stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Radlerin zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Die Fußgängerin blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. (rd)

