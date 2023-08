Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten beobachten Übergabe von Betäubungsmitteln

Hagen-Mitte (ots)

Polizisten konnten am Montag (31.07.) an der Kreuzung zur Stresemannstraße einen Mann beobachten, der mit Betäubungsmitteln handelte und Drogen an einen Hagener übergab. Gegen 21 Uhr wurde die Streifenwagenbesatzung auf die beiden Männer aufmerksam. Der 26-jährige, der die Substanz übergeben hatte, versuchte vor den Einsatzkräften zu flüchten. Er konnte jedoch nach längerer Verfolgung von einem Beamten gestoppt werden. Sein 44-jähriger Käufer wurde mit einem Druckverschlusstütchen Cannabis in der Hand angetroffen. Er gab an, die Betäubungsmittel bei dem 26-Jährigen für den Eigenkonsum gekauft zu haben. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Substanz und fertigten Strafanzeigen gegen die beiden Hagener. Der 26-Jährige erhielt eine Anzeige wegen des Handels mit Betäubungsmitteln, der 44-Jährige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (arn)

