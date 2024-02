Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Führungswechsel beim Polizeirevier Hechingen

Hechingen (ZAK): Erster Polizeihauptkommissar Marco Renner folgt Erstem Polizeihauptkommissar Gerhard Schuler nach

Im Rahmen einer Feierstunde im Festsaal des Feuerwehrhauses in Jungingen hat Polizeipräsident Udo Vogel am Mittwoch, 28.02.2024, den Leiter des Polizeireviers Hechingen, Erster Polizeihauptkommissar Gerhard Schuler, nach über 41 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Anschließend wurde Erster Polizeihauptkommissar Marco Renner, der bislang das Polizeirevier Rottenburg geleitet hatte, als neuer Leiter des Polizeireviers Hechingen begrüßt. Seine neue Position tritt er am 1. März 2024 an.

Die polizeiliche Laufbahn des 61-jährigen Gerhard Schuler begann 1982 mit der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst bei der Bereitschaftspolizei in Biberach. Es folgten Verwendungen im Streifendienst beim Polizeirevier Neuenbürg bei der damaligen Polizeidirektion Pforzheim und 1989 der Wechsel zum Streifendienst des Polizeireviers Reutlingen. Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Dienst im Jahr 1992 wurde er zunächst als stellvertretender Leiter einer Dienstgruppe beim Polizeirevier Reutlingen eingesetzt. Im Jahr 1995 wechselte er als Leiter einer Dienstgruppe zum Polizeirevier Hechingen, bevor er 2003 zum Leiter der Führungsgruppe und stellvertretenden Leiter des Polizeireviers Balingen bestellt wurde. Seit dem 1. Oktober 2020 leitete er bis zu seiner jetzigen Versetzung in den Ruhestand das Polizeirevier Hechingen.

Der berufliche Werdegang des 48 Jahre alten Marco Renner startete im Jahr 1995 in Biberach. Nach Abschluss des Studiums für den gehobenen Polizeivollzugsdienst wurde er im Juli 2000 zum Polizeirevier Reutlingen versetzt, wo er schon ein Jahr später die stellvertretende Leitung einer Dienstgruppe übernahm. Von 2003 bis 2017 war er für über 14 Jahre als Leiter für eine Dienstgruppe verantwortlich. Dieser Tätigkeit schlossen sich Verwendungen im Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums und bei der Planung und Umsetzung der Polizeistruktur 2020 an, in deren Zuge der Zollernalbkreis Teil des Polizeipräsidiums Reutlingen wurde. Ab Mitte des Jahres 2018 wurde ihm außerdem die stellvertretende Leitung des Führungs- und Lagezentrums des Polizeipräsidiums übertragen. Anfang Januar 2020 wechselte Marco Renner als Leiter der Führungsgruppe zum Polizeirevier Rottenburg. Im Oktober 2020 wurde er dann mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Revierleiters beauftragt, die er seither innehatte.

Ab 1. März 2024 ist Erster Polizeihauptkommissar Marco Renner zusammen mit seinen 63 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Polizeireviers Hechingen für die Sicherheit in den Städten Hechingen, Haigerloch, Burladingen und in den Gemeinden Rangendingen, Jungingen, Grosselfingen und Bisingen zuständig.

Marco Renner ist verheiratet und wohnt mit seiner Familie in Trochtelfingen.

