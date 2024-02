Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle und Pkw-Aufbrüche; Einbruch; Kleinbrand; Raubdelikt

Reutlingen (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen

Ein medizinscher Hintergrund dürfte den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der B 28 zwischen den Anschlussstellen Reutlingen-Zentrum und Reutlingen-Betzingen gewesen sein. Ein 73-Jähriger war gegen 10.20 Uhr mit seinem Mazda auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs, als er mit seinem Wagen im Bereich der Haltebucht immer weiter nach rechts und von der Fahrbahn abkam. Nach etwa 100 Metern Fahrt im ansteigenden Grünstreifen blieb der Mazda auf dem Standstreifen stehen. Der augenscheinlich unverletzte aber nicht mehr ansprechbare Fahrer wurde sofort durch den nur Minuten später eintreffenden Notarzt versucht zu reanimieren. Dies blieb aber letztendlich erfolglos. Das Auto wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen. Sachschaden war nicht entstanden. (cw)

Reutlingen (RT): Unfall beim Abbiegen (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Lederstraße. Dort war kurz nach acht Uhr ein 52-Jähriger mit einem Mercedes Taxi in Richtung Stadthalle unterwegs. An der Einmündung der Oberamteistraße kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Seat Alhambra einer 40-Jährigen, die nach links abbiegen wollte. Die Frau verletzte sich beim Zusammenstoß augenscheinlich leicht. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Beide Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 25.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Beide Personen gaben an, bei Grünlicht die Ampel passiert zu haben. Zeugenhinweise werden daher unter der Telefonnummer 07071/972-8510 erbeten. (mr)

Reutlingen (RT): In Schule eingebrochen

Vermutlich ein kleinerer Bargeldbetrag ist einem Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in die Hände gefallen. Der Unbekannte drang in der Zeit zwischen 18 Uhr und 6.45 Uhr gewaltsam in eine Schule in der Bismarckstraße ein und brach im weiteren Verlauf auch die Tür zum Sekretariat auf. Auf seiner Suche nach Wertgegenständen stieß der Täter offenbar auf etwas Bargeld, das er mitgehen ließ. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt und prüft dabei auch mögliche Zusammenhänge mit dem Einbruch in eine Schule in der Mittnachtnachtstraße (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5723041). (mr)

Bad Urach (RT): Senior verletzt

Zu einem Brandalarm in einem Seniorenzentrum in der Mühlstraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagmorgen ausgerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war kurz nach sechs Uhr durch eine Zigarette der Schlauch des Sauerstoffgeräts eines Bewohners in Brand geraten. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Gebäude, das von der Feuerwehr gelüftet wurde, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200 Euro. Eine Gefahr für andere Bewohner bestand nicht. (rd)

Deizisau (ES): Mobiltelefon geraubt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen mehrere Unbekannte, die am Montagabend in der Rosenstraße einen Mann angegangen und beraubt haben sollen. Zwischen dem Geschädigten und den drei flüchtig Bekannten soll es gegen 22.15 Uhr in einer Grundstückszufahrt aus noch unbekannter Ursache zum Streit gekommen sein. In der Folge sollen die Männer auf den Geschädigten eingeschlagen, ihn mit Pfefferspray besprüht und sein Mobiltelefon entwendet haben. Mit einem grauen Opel ukrainischer Zulassung flüchteten sie anschließend in Richtung Ortsmitte. Das Opfer wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Das geraubte Mobiltelefon konnte im Zuge der Fahndung unweit des Tatorts sichergestellt werden. Zwei der unbekannten Männer sollen etwa 20 Jahre alt und ihr Begleiter circa 40 Jahre alt sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug oder den gesuchten Männern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-0 zu melden. (rd)

Nürtingen (ES): Weitere Pkw aufgebrochen

In der Nacht zum Dienstag sind in Nürtingen drei weitere Pkw von einem Unbekannten angegangen worden. Wie gegen sieben Uhr entdeckt wurde, hatte der Täter in der Teckstraße an einem Mercedes, einem Audi sowie einem Renault je eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zugriff zum Innenraum der Fahrzeuge verschafft. Nach derzeitigem Kenntnisstand fielen dem Kriminellen unter anderem ein Laptop und Bargeld in die Hände. Außerdem richtete er einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro an. Auch im Bergäckerweg, im Ulmenweg sowie in der Straße Am Ersberg waren drei Autos aufgebrochen worden (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5723041). (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Nach Kollision mit Baum verstorben

Ein Autofahrer hat am Dienstagmittag bei der Kollision mit einem Baum so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch vor Ort verstarb. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Mann kurz nach zwölf Uhr mit einem Mercedes auf der Verbindungsstraße zwischen einem Hofgut und der B 27 unterwegs und stieß auf Höhe eines ehemaligen Wasserspeicherbeckens mit seinem Wagen frontal mit einem neben der Fahrbahn stehenden Baum zusammen, worauf der Pkw auf dem Dach zum Liegen kam. In der Folge fing das Fahrzeug Feuer und geriet schließlich in Vollbrand. Durch den Notarzt konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter in die Ursachenermittlungen einbezogen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag erlitten. Kurz nach elf Uhr war eine 63 Jahre alter Frau mit einem BMW auf der Teichlenstraße von der Weilerstraße herkommend unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit dem Karle-Hankh- und dem Blütenweg kollidierte sie mit ihrem Wagen mit einer von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 20-Jährigen auf einem Pedelec. Die junge Frau wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Sie musste nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell