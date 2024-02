Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gasgeruch an Grundschule; Kaminbrand

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Gasgeruch an Grundschule

Gasgeruch hat am Montagvormittag an einer Grundschule in der Steinstraße in Bonlanden die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Gegen 9.40 Uhr hatte ein Schüler im Erdgeschoss den Geruch bemerkt, worauf die Feuerwehr verständigt und die Kinder durch die Lehrkräfte ins Freie gebracht wurden. Wie sich in der Folge herausstellte, war aus einem Heizungskessel im Keller des Gebäudes etwas Gas ausgetreten. Nachdem die Zufuhr abgedreht worden war, konnte der Unterricht gegen 11.10 Uhr fortgesetzt werden. Bis dahin waren die Schülerinnen und Schüler im nahegelegenen Gemeindehaus untergekommen. Verletzt wurde niemand. (mr)

Bitz (ZAK): Kaminbrand

Ein Kaminbrand hat am Sonntagnachmittag in der Bergstraße die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 17.40 Uhr war es im Kamin des Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen, um den sich die alarmierte Feuerwehr, die mit einem Löschzug angerückt war, und ein Schornsteinfeger kümmerten. Ein 29 Jahre alter Hausbewohner musste aufgrund des austretenden Rauchs mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand kein Sachschaden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell