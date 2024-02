Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzungen; Fahrzeug-Aufbrüche; Rettungseinsatz

Reutlingen (ots)

Einbruch in Schule

Eine Schule in der Mittnachtstraße ist in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter gelangte durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in das Gebäude und öffnete im Inneren auch mehrere Schränke und Schubladen gewaltsam. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge ließ der Unbekannte auf seiner Suche nach Wertgegenständen Bargeld mitgehen. Außerdem hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (mr)

Bad Urach (RT): Von Bus erfasst

Ein 13-Jähriger musste nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge alberte der Junge mit einem Freund gegen 13 Uhr an einem Bussteig beim Omnibusbahnhof in der Straße Beim Tiergarten herum, wobei er mit dem Fuß auf die Fahrbahn geriet und an diesem von einem Linienbus erfasst wurde. Das Kind wurde zur Überwachung stationär im Krankenhaus aufgenommen. (mr)

Pfullingen (RT): Passanten mit Pfefferspray besprüht

Zwei Fußgänger sind am Montagabend in der Marktstraße von einem bislang Unbekannten mit Pfefferspray besprüht worden. Die beiden Männer im Alter von 41 und 46 Jahren waren kurz nach 22 Uhr zu Fuß auf der Marktstraße unterwegs, als sie von dem Beschuldigten offenbar unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen wurden. Beide Geschädigte wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Ältere wurde in der Folge zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Jüngere lehnte eine weitere Versorgung ab. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zum Beschuldigten, der nach dem Vorfall in ein nahegelegenes Mehrfamilienhaus geflüchtet war, und den Hintergründen aufgenommen. (rd)

Eningen (RT): Verkehrsbehinderungen nach Unfällen

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr haben gleich zwei Auffahrunfälle geführt, die sich am Montagmorgen im Scheibengipfeltunnel ereignet haben. Ein 35-Jähriger war gegen 7.25 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse auf der B312/B313 im Scheibengipfeltunnel in Richtung Metzingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass sich an der Ampel an der Kreuzung Burgholz kurz vor dem Tunnelportal Nord ein Rückstau gebildet hatte. Er reagierte zu spät und krachte mit so großer Wucht ins Heck eines vorausfahrenden 1er BMW, dass dieser auf einen davor fahrenden Daccia Docker und dieser wiederum auf einen davor fahrenden Skoda Fabia aufgeschoben wurde. Hierbei wurden neben dem Unfallverursacher zwei weitere Fahrzeuginsassen leicht verletzt und vorsorglich zur Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Alle vier Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandenen Sachschäden summieren sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 38.000 Euro. Nur wenig später ereignete sich im Rückstau, der sich nach dem Unfall gebildet hatte, ein weiterer Auffahrunfall. Ein 46-Jähriger, der mit seiner Mercedes S-Klasse im Tunnel in Richtung Metzingen unterwegs war, erkannte den Rückstau zu spät und fuhr auf einen vor ihm bremsenden Peugeot Partner auf, der wiederum auf einen davorstehenden VW Transporter aufgeschoben wurde. Verletzt wurde hierbei niemand, allerdings war der Mercedes nach der Kollision so schwer beschädigt, dass auch er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden an den drei beteiligten Autos wird auf insgesamt 14.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungsmaßnahmen und der nachfolgenden Reinigung der Fahrbahn musste der Scheibengipfeltunnel in beide Fahrtrichtungen bis etwa neun Uhr voll gesperrt und der Verkehr über die Reutlinger Innenstadt umgeleitet werden. (cw)

Dettingen/Erms (RT): In Vereinsheim eingebrochen

In ein Vereinsheim in der Straße Am Talgraben ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und 10.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Da dort nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er derzeitigen Ermittlungen zufolge vermutlich mit ein paar Getränkeflaschen wieder abgezogen sein. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Elektrogeräte gestohlen

Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag von der Ladefläche eines Lkw-Anhängers in der Straße Kruichling gestohlen. Der Anhänger war zwischen 19 Uhr und vier Uhr auf dem dortigen Rastplatz geparkt gewesen. Während der Fahrer im Zugfahrzeug schlief, schlitzten die Kriminellen die Plane am Anhänger auf und räumten dort eine ganze Palette Elektrowerkzeuge leer und ließen sie mitgehen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nürtingen (ES): Fahrzeuge aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Gleich drei Fahrzeuge sind in der Nacht von Montag auf Dienstag Ziel eines unbekannten Autoaufbrechers geworden. Zwischen 21.40 Uhr und 2.45 Uhr wurden an einem im Bergäckerweg geparkten Seat, an einem im Ulmenweg geparkten Nissan und an einem in der Straße Am Ersberg abgestellten MG jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Während der Seat durchwühlt wurde, lösten am Nissan und am MG die Alarmanlagen aus, wonach der Kriminelle ohne Beute die Flucht ergriffen haben dürfte. Was aus dem Seat gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, Telefon 07022 / 9224-0. (fs)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Montagabend in der Berliner Straße ereignet hat. Zeugenangaben zufolge waren zwei 15-Jährige kurz vor 20.30 Uhr zu Fuß auf der Berliner Straße in Richtung Bahnhof unterwegs, als sie offenbar unvermittelt von etwa sechs Personen angegriffen wurden. Einem der 15-Jährigen gelang die Flucht. Sein Begleiter ging zu Boden, wo die Täter auf ihn eintraten. Auch ein 24-Jähriger, der schlichtend eingreifen wollte, wurde von mehreren Personen aus der Gruppe angegriffen. Als weitere Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, flüchteten die Verdächtigen. Der 24-Jährige und der 15-Jährige, dem die Flucht gelungen war, erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Sein gleichaltriger Begleiter wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht und mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte ein 15-jähriger Tatverdächtiger aufgrund einer Personenbeschreibung nach kurzer Flucht im Bereich der Schelztorstraße festgenommen werden. Der Jugendliche, der die eingesetzten Beamten mehrfach beleidigte, wurde zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht und anschließend von einer Erziehungsberechtigten abgeholt. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Die Ermittlungen zu seinen Begleitern dauern an. (rd)

Weilheim (ES): Einbrecher unterwegs

Unbekannte sind am Wochenende in jeweils eine Firma in der Johannes-Rau- und der Austraße eigebrochen. Zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, zehn Uhr, verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster bzw. eine Tür Zutritt zu den Firmengebäuden. Darin suchte er nach Stehlenswertem. Während er in der Firma in der Johannes-Rau-Straße offenbar keine Beute machte, entwendete er aus den Büros in der Austraße etwas Münzgeld. Der entstandene Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro dürfte den Wert des Diebesguts dabei um ein Vielfaches übersteigen. Der Polizeiposten Weilheim hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Lenningen (ES): Seitenscheibe eingeschlagen

Ein geparkter Skoda ist in der Nacht zum Dienstag in Unterlenningen ins Visier eines Kriminellen geraten. Zwischen 18 Uhr und sechs Uhr schlug der Täter eine Seitenscheibe des in der Austraße stehenden Wagens ein und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Rottenburg (TÜ): Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Montagnachmittag bei Rottenburg ereignet. Gegen 15.10 Uhr geriet ein 60 Jahre alter Mann, der mit seinem VW Golf im Bereich der B 28 Anschlussstelle Rottenburg-Ost unterwegs war, aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 46-Jährigen. Die Frau sowie ihre 18 Jahre alte Mitfahrerin erlitten beim Zusammenstoß ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurden. Der 60-Jährige war augenscheinlich unverletzt geblieben. Den Gesamtschaden an den Autos, die abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf circa 14.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für rund eine Stunde voll gesperrt werden. (mr)

Tübingen (TÜ): Mit Drehleiter geborgen

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Montagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, in die Steinäckerstraße nach Lustnau ausgerückt. Dort war ein 56-Jähriger bei Dachdeckerarbeiten ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund einer medizinischen Ursache zu Fall gekommen. Der Mann musste von der Feuerwehr mittels einer Drehleiter geborgen und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Bisingen (ZAK): Kollision zwischen Radler und Fußgänger

Zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger ist es am Montagmorgen gekommen. Gegen 6.15 Uhr war ein 39 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad auf einem Nebenweg entlang der L 391 von Bisingen herkommend in Richtung Grosselfingen unterwegs. In der unbeleuchteten Unterführung der B 27 stieß er mit einem dunkel gekleideten 52-jährigen Fußgänger zusammen, worauf beide zu Boden stürzten und verletzt wurden. Der 52-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Wie die Beamten vor Ort feststellen mussten, waren am Fahrrad des 39-Jährigen keinerlei Lichter verbaut. (mr)

