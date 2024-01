Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: POL-HA: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - 32-jähriger Mann in Iserlohn durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt - Mordkommission der Polizei Hagen eingesetzt

Iserlohn (ots)

Am Sonntagabend (21.01.2024) wurde ein 32-jähriger Mann in Iserlohn durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Gegen 21.30 Uhr betrat der stark blutende Mann ein Restaurant in der Westfalenstraße. Zeugen alarmierten die Polizei und gaben Hinweise auf einen möglicherweise vorausgegangenen Streit. Im Laufe des Einsatzes trafen die Beamten in einem benachbarten Mehrfamilienhaus auf einen weiteren Mann. Der 18-Jährige wies leichte Schnittverletzungen auf. Die Polizeibeamten nahmen ihn vorläufig fest. Der 32-Jährige wird derzeit intensivmedizinisch behandelt. Eine Mordkommission der Polizei Hagen wurde eingesetzt. Weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt. Es wird nachberichtet. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell