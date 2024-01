POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Meinerzhagen (ots) - Mit einem ungewöhnlichen Cross-Helm auf dem Kopf ist ein Unbekannter am Nachmittag des 12. Mai in eine Gartenhütte in Meinerzhagen eingebrochen und hat ein hochwertiges Pedelec gestohlen. Nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, den Täter zu ermitteln, hat das Amtsgericht eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos angeordnet. Sie sind zu finden auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/125096. Die Polizei ...

