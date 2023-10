Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/B 45: Verlorener Farbeimer sorgt für Schäden an mehreren Pkw

Eberbach (ots)

Bereits am Freitag, dem 06.10.23, verlor ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Gammelsbacher Straße in Fahrtrichtung Gammelsbach, an der Einmündung B 45/Böser Weg, einen Farbeimer. Dies hatte zur Folge, dass sich auf der Fahrbahn mehrere Liter grauer Farbe verteilten. Bislang sind drei Autofahrer bekannt, die durch diese Farbpfütze fuhren und hierdurch Schäden an ihrem Lack davontrugen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem Fahrzeugführer, der am Freitag zu einem bislang nicht bekannten Zeitpunkt den Farbeimer verloren hat. Ebenso hilfreich sind auch die Angaben von anderen Fahrzeugführern, die den Sachverhalt beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell