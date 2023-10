Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

A6: LKW fährt ungebremst in Baustellenabsperrung

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 23:30 Uhr kollidierte ein LKW auf der A6 in Fahrtrichtung Frankfurt mit einer Absperrwand einer Baustelle und verursachte einen Sachschaden in Höhe von fast 100.000 Euro. Der 44-jährige LKW-Fahrer übersah aus noch ungeklärter Ursache die mit Blinklicht gekennzeichnete Absperrwand und fuhr ungebremst auf diese auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der LKW auf die linke Fahrspur abgewiesen und das Zugfahrzeug der Absperrwand um 90 Grad gedreht. Hierdurch wurde ein weiteres Baustellenfahrzeug stark beschädigt. Weiterhin kam es letztlich zur Kollision mit dem Zugfahrzeug einer zweiten Sperrwand, wodurch sich ein 23-jähriger Baustellenarbeiter leicht verletzte. Der 44-jährige LKW-Fahrer musste schwer verletzt in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt werden. Der LKW des Mannes musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die A6 in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt. Die Berufsfeuerwehr Mannheim befand sich mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell