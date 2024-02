POL-GM: Spendenbox aufgebrochen

Engelskirchen (ots) - Bei einem Einbruch in ein Restaurant an der Hauptstraße in Engelskirchen-Ründeroth haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag (23./24. Februar) Bargeld erbeutet. Zwischen 23.30 und 08.10 Uhr warfen die Täter zunächst eine zur Hauptstraße gelegene Fensterscheibe ein. Anschließend stiegen sie in das Restaurant ein und durchsuchten den Thekenbereich nach Bargeld. Mit einer Geldkassette und Bargeld flüchteten sie durch das geöffnete Fenster in ...

