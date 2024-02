Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raub; Verkehrsunfälle;Polizeibeamte und Sanitäter beleidigt; Aggressiver Ladendieb; Geldausgabeautomat gesprengt; Brände; Telefonbetrug; Streitigkeiten

Reutlingen (ots)

Armbanduhr geraubt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts eines Raubdelikts ermittelt die Kriminalpolizei Tübingen nach einem Vorfall, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Dienstagnachmittag im Bereich der Alteburgstraße ereignet hat und nachträglich zur Anzeige gebracht wurde. Den aktuellen Ermittlungen zufolge soll kurz nach 14.30 Uhr auf einem Fußweg nahe einer Tankstelle ein 17-Jähriger zusammen mit einem noch unbekannten Begleiter einen flüchtig bekannten Gleichaltrigen durch Schläge und Fußtritte verletzt und diesem in der Folge die Armbanduhr abgenommen haben. Die mutmaßlich geraubte Uhr konnte noch nicht aufgefunden werden. Der tatverdächtige 17-Jährige, der von den Polizeibeamten später angetroffen werden konnte, sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Die Ermittlungen zu seinem noch unbekannten Begleiter dauern an. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Begleiter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen oder zu Bürozeiten bei der Kriminalpolizei Tübingen unter Telefon 07071/972- 4003 zu melden. (mr)

Reutlingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag. Gegen 15.40 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Ford-Lenker die Urbanstraße in Richtung Charlottenstraße. An der Kreuzung mit der Bismarckstraße kollidierte der Ford mit dem Volvo eines bevorrechtigten 56-Jährigen, der auf der Bismarckstraße stadteinwärts unterwegs war. Beim Zusammenstoß verletzte sich der 56-Jährige augenscheinlich leicht. Der Blechschaden an den Autos beträgt insgesamt etwa 7.000 Euro. (mr)

Reutlingen (RT): Polizeibeamte und Sanitäterin beleidigt

Zu einer Auseinandersetzung am Listplatz sind die Einsatzkräfte der Polizei am Dienstagmittag, gegen 13.50 Uhr, ausgerückt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war es zwischen einem noch Unbekannten und einem 37-Jährigen zuvor zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der 37-Jährige umgehend aggressiv und ging lautstark mit erhobenen Fäusten auf diese zu. Nach dem Einsatz von Pfefferspray durch die Polizisten musste der Mann am Boden geschlossen werden. Er wurde anschließend im Krankenhaus versorgt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf dem Polizeirevier wieder entlassen. Da er sowohl die Beamten als auch eine Rettungssanitäterin beleidigt hatte, sieht der 37-Jährige nun unter anderem einer Strafanzeige wegen Beleidigung entgegen. Die Ermittlungen zur vorausgegangenen Auseinandersetzung dauern an. (mr)

Pfullingen (RT): Fußgänger angefahren

Ein Fußgänger ist am Dienstagvormittag in Pfullingen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie bislang bekannt ist, war gegen 10.10 Uhr ein 56 Jahre alter Mann mit einem VW Transporter auf der Marktstraße ortseinwärts unterwegs. Kurz nach der Kreuzung mit der Bismarckstraße erfasste der Wagen einen 24-Jährigen, der auf dem dortigen Fußgängerüberweg die Fahrbahn queren wollte. Der junge Mann wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden. Vom Rettungsdienst wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am VW beträgt circa 3.000 Euro. (mr)

Frickenhausen (ES): Zweirad-Lenker bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Zweirad-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Frickenhausen erlitten. Gegen 15.50 Uhr wollte der 25-Jährige mit einer KTM in die vorfahrtsberechtigte Liststraße einfahren und kollidierte hierbei mit dem von rechts kommenden Renault eines 48-Jährigen. Anschließend stürzte der junge Mann von seinem Leichtkraftrad. Der Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen nachfolgend ins Krankenhaus. Den Sachschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf insgesamt etwa 6.000 Euro. Der Renault musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Wendlingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Eine Autofahrerin ist am Dienstagmittag in Wendlingen mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und unter anderem mit einem Baum kollidiert. Die 24-Jährige war kurz nach 13 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Ulmer Straße unterwegs und verlor im Bereich der Boßlerstraße die Kontrolle über den Pkw. In der Folge geriet dieser zu weit nach links, überfuhr eine Verkehrsinsel und stieß mit einem Verkehrszeichen sowie einem kleineren Baum zusammen. Beim Unfall zog sich die Fahrerin augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der Schaden an ihrem Auto beträgt schätzungsweise 2.500 Euro. (mr)

Wendlingen (ES): Aggressiver Ladendieb

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Wendlingen seit Dienstagabend gegen einen 16-Jährigen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der Jugendliche gegen 18.45 Uhr in einem Discounter in der Albstraße ein Fahrtenmesser eingesteckt und ohne zu bezahlen die Kassen passiert haben. Einem Mitarbeiter, der darauf aufmerksam geworden war, soll er ins Gesicht geschlagen haben und anschließend in Richtung Bahnhof geflüchtet sein. Der tatverdächtige 16-Jährige konnte von den hinzugerufenen Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seiner Mutter übergeben. Das mutmaßlich gestohlene Messer war bereits zuvor von einem Zeugen vor dem Markt aufgefunden und abgegeben worden. (mr)

Altenriet (ES): Geldausgabeautomat gesprengt (Zeugenaufruf)

Den Geldautomaten einer Bank in der Walddorfer Straße haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen gesprengt. Gegen zwei Uhr wurden Anwohner durch eine laute Explosion aus dem Schlaf gerissen. Zeugen sahen kurz darauf zwei dunkel gekleidete Personen wegrennen, die in eine schwarze Limousine stiegen, deren Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Schlaitdorf flüchtete. Eine unmittelbar darauf eingeleitete Fahndung, zu der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang erfolglos. Vor Ort konnten die Beamten neben dem stark beschädigten Geldautomaten und dem erheblich beschädigten Eingangsbereich der Bank einen weiteren Sprengsatz vorfinden, der in der Folge von Spezialisten des Landeskriminalamtes entschärft wurde. Mehrere Bewohner der Wohnungen über der Bank wurden vorsorglich evakuiert und für den Rest der Nacht anderweitig untergebracht. Nach einer Überprüfung des Gebäudes durch einen Statiker konnten am Morgen aber alle wieder zurück in ihre Wohnung. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Ob und an wieviel Geld die Täter gelangt sind, ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden am Gebäude und Inventar dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 50.000 Euro summieren. Von den beiden Tatverdächtigen liegen nur vage Beschreibungen vor, nach denen sie mit schwarzen Jacken und schwarzen Mützen bekleidet gewesen sein sollen. Beim Fluchtfahrzeug, in dem ein weitere Mittäter als Fahrer wartete, soll es sich um eine schwarze Limousine, vermutlich einem Audi S8, gehandelt haben. Im Zusammenhang mit der Tat werden auch Besitzer von Garagen, Scheunen oder sonstigen landwirtschaftlichen Gebäuden, die in den vergangenen Tagen Aufbrüche festgestellt haben, aufgefordert, diese der Polizei zu melden. Möglicherweise wurden dort vor der Tat fremde Fahrzeuge untergestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 entgegen. (cw)

Neuhausen (ES): Schmorbrand in Gaststätte

Ein technischer Defekt an einem Elektroverteilerkasten dürfte derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Schmorbrandes am Dienstagabend in einer Gaststätte in der Kirchstraße gewesen sein. Gegen 20.20 Uhr waren die Rettungskräfte durch eine Brandmeldeanlage alarmiert worden. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr, die mit 35 Feuerwehrleuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz war, ein verrauchter Gastraum festgestellt werden. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Von der Feuerwehr wurde der Strom abgestellt und der Raum anschließend durchlüftet. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (fs)

Mössingen (TÜ): Um hohen Bargeldbetrag betrogen (Warnhinweis)

Eine Frau ist am Dienstag Opfer skrupelloser Telefonbetrüger geworden. Die Mössingerin erhielt am Vormittag einen sogenannten Schockanruf, in dem ihr von einem vermeintlichen Staatsanwalt mitgeteilt wurde, dass ihre Tochter in Tübingen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Zuvor war das Gespräch von einer weinenden jungen Frau geführt worden, die die Mössingerin für ihre Tochter hielt. Zur angeblichen Abwendung einer Untersuchungshaft der Tochter verlangte der selbst ernannte Staatsanwalt die Bezahlung einer Kaution. Die in Angst versetzte Frau schenkte der frei erfundenen Geschichte Glauben und übergab später an ihrer Wohnanschrift an einen Komplizen des Anrufers, der sich als Polizeibeamter ausgab, einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Später flog der Betrug auf. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen Sie sofort auf! Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (mr)

Albstadt (ZAK): Brand in Keller

Zum Brand im Keller eines Gebäudes im Holunderweg in Lautlingen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, ausgerückt. Zuvor hatte eine Bewohnerin einen lauten Knall vernommen, Rauch im Untergeschoss bemerkt und sich anschließend ins Freie begeben. Wie sich in der Folge herausstellte, dürfte der Brand an der Gasheizung ausgebrochen sein. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Höhe des Sachschadens kann abschließend noch nicht beziffert werden. (mr)

Bisingen (ZAK): In die Leitplanken gekracht

In den Leitplanken der L 360 endete die Fahrt eines 36-Jährigen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Der Mann war gegen 02.30 Uhr mit seinem Peugeot auf der Landesstraße von Onstmetttingen kommend in Richtung Bisingen unterwegs, als er im Verlauf einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und in die Schutzplanken prallte. Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 36-Jährigen beschlagnahmt wurde. Sein Peugeot war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden am Auto wird auf etwa 5.000 Euro, der Sachschaden an den Leitplanken auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (fs)

Haigerloch (ZAK): Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer Auseinandersetzung am Montagnachmittag auf einem Feldweg im Bereich des Friedhofs sucht der Polizeiposten Haigerloch. Wie bei der Polizei nachträglich zur Anzeige gebracht wurde, war gegen 16.40 Uhr ein Senior mit einem Rollator auf dem Feldweg entlang des Friedhofs unterwegs. Dabei soll es zu einem verbalen Streit mit einem Mann gekommen sein, der dort mit einem wohl nicht angeleinten Hund unterwegs war. In der Folge versetzte der Unbekannte dem Senior offenbar einen Schlag, worauf dieser die Böschung hinabstürzte. Der Tatverdächtige soll dem Gestürzten anschließend aufgeholfen haben und davongelaufen sein. Der nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte Senior begab sich nach Hause und verständigte am Folgetag die Polizei. Zu dem unbekannten Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er ist zwischen 40 und 45 Jahre alt, rund 175 bis 180 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er hat braune, kurze Haare und war mit einem grauen Hund unterwegs. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem gesuchten Mann mit Hund machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07474/950080 zu melden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell