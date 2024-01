POL-MA: Sankt Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizei und Rettungskräfte im Einsatz - PM 5

Sankt Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Gegen 10:20 Uhr kam es zu einer Einsatzlage in einem Schulgebäude in der Straße "Im Schiff". Die Schülerinnen und Schüler der Bildungseinrichtung wurden evakuiert und werden an einer Sammelstelle betreut. Eine akute Gefahr für diese besteht nicht. Rettungskräfte und ein Hubschrauber sind weiterhin im Einsatz. ...

