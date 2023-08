POL-PPWP: Zu schnell - im Kurvenbereich Kontrolle verloren

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Auf mindestens 10.000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, den Vandalen am Donnerstag in der Straße Am Rambusch an einem Auto verursacht haben. Der Opel Astra parkte an der Grillhütte oberhalb des Tennisplatzes. Rundum zerkratzten die Täter den Lack des Wagens, vermutlich benutzten sie einen spitzen Gegenstand, möglicherweise einen Schlüssel. Die Polizei geht aktuell davon ...

mehr