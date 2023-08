Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto vermutlich mit Schlüssel zerkratzt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf mindestens 10.000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, den Vandalen am Donnerstag in der Straße Am Rambusch an einem Auto verursacht haben. Der Opel Astra parkte an der Grillhütte oberhalb des Tennisplatzes. Rundum zerkratzten die Täter den Lack des Wagens, vermutlich benutzten sie einen spitzen Gegenstand, möglicherweise einen Schlüssel. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Fahrzeug zwischen 19:30 Uhr und 20:15 Uhr beschädigt wurde. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

