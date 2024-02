Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw aufgebrochen; Einbrüche; Verkehrsunfall; Brand; Reizgas in Schule versprüht

Reutlingen (ots)

Bissingen/Teck (ES): Autos aufgebrochen

Eine offenbar im Auto sichtbar abgelegte Geldbörse hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Breitensteinstraße einen Kriminellen angelockt. Zwischen 21 Uhr und 9.40 Uhr schlug der Unbekannte an einem in einem Hofraum geparkten Suzuki eine Scheibe ein, griff sich die Geldbörse, plünderte sie aus und warf sie anschließend wieder zurück ins Fahrzeug. Möglicherweise dürfte es sich bei dem Täter um den Gleichen handeln, der sich in der Weinbergstraße auf noch unbekannte Art und Weise Zugriff in einen geparkten VW Touran verschafft und das Auto durchwühlt hatte. Der Wagen, aus dem nach derzeitigem Stand nichts gestohlen wurde, war dort in der Zeit zwischen Dienstag, 13.15 Uhr, und Mittwoch, sieben Uhr, verschlossen abgestellt gewesen. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim (ES): In Geschäft eingebrochen

In ein Geschäft für Bürobedarf in der Alleenstraße ist ein Krimineller von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 18.15 Uhr und neun Uhr brach der Unbekannte die Eingangstür des Ladens auf und entwendete daraus Bargeld. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Rottenburg (TÜ): In Schule eingebrochen

Vermutlich auf Bargeld hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Schule in der Straße Gelber Kreidebusen eingebrochen sind. Zwischen 19 Uhr und 6.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude. Nachfolgend brachen sie eine weitere Türe zum Verwaltungsbereich auf und brachen im Rektoratsbereich zahlreiche Schränke und Schubladen auf und durchwühlten sie. Dabei stießen sie auch auf einen Möbeltresor, den sie mit brachialer Gewalt herausrissen und komplett mitgehen ließen. Der angerichtete Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Weitere Einbrüche in Schulen

In zwei Schulen in der Seebronner Straße ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 19 Uhr und 6.30 Uhr gelangten Unbekannte jeweils gewaltsam über die Eingangstür ins Innere der Schulen. Im Sekretariat bzw. Rektorat durchsuchten sie das Inventar nach Wertgegenständen und entwendeten etwas Bargeld. Zur Höhe des Diebesguts und dem entstandenen Sachschaden liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft hierbei auch einen möglichen Zusammenhang zu einem Einbruch in eine Schule in der Straße Gelber Kreidebusen. (rd)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Eine Leichtverletzte und zwei beschädigte Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag an der Kreuzung Spitalstraße / Ebertstraße ereignet hat. Eine 59-Jährige befuhr gegen 9.30 Uhr die Ebertstraße in Richtung Innenstadt und wollte die Kreuzung zur Spitalstraße queren. Dazu hielt sie an der Stoppstelle zunächst auch an, übersah beim Anfahren allerdings einen Opel Crossland, dessen 49 Jahre alte Fahrerin in Richtung Feuerwehrhaus unterwegs war. Bei der nachfolgenden Kollision wurde die Opel-Fahrerin nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt (ZAK): Schmorbrand

Starker Rauch aus dem Keller einer Firma in der Pfeffinger Straße, im Stadtteil Tailfingen, hat am Mittwochvormittag zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 10.10 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer Garage im Untergeschoss des Firmenkomplexes mehrere Kartons mit Knopfzellenbatterien zur Entsorgung bereitgestellt waren. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte in den Zellen teilweise noch Restspannung enthalten gewesen sein, die zu Kurzschlüssen und in deren Folge zu einem Schmorbrand in den Kartons geführt haben. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen. Nachdem das Gebäude von der Feuerwehr durchlüftet worden war, konnten alle Mitarbeiter wieder zurück an ihre Arbeitsplätze. Verletzt wurde niemand. Zum entstandenen Sachschaden, der sich auf den Rauchgasniederschlag beschränken dürfte, liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Albstadt (ZAK): Reizgas im Schulgebäude versprüht

Zu einer Schule in der Hohenzollernstraße im Stadtteil Ebingen sind Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr ausgerückt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war dort im zweiten Obergeschoss des Schulgebäudes Reizgas versprüht worden. Danach klagten zahlreiche Schüler über Augenreizungen und Atembeschwerden. Vom hinzugezogenen Rettungsdienst wurden 24 Schüler vor Ort ambulant versorgt und anschließend ihren Eltern übergeben. Zwei Schüler mussten vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Von der Feuerwehr wurde das Gebäude durchlüftet. Neben zahlreichen Einsatzkräften der Polizei waren die Feuerwehr mit 16 Feuerwehrleuten und der Rettungsdienst mit 30 Rettungskräften und Sanitätern im Einsatz. Der Polizeiposten Ebingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Täterhinweisen nach. (cw)

