Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte stechen Reifen platt - Zeugen gesucht!

In der Nacht von Mittwoch, den 15.03.2023 auf Donnerstag, den 16.03.2023 beschädigte ein derzeit noch unbekannter Täter den Autoreifen eines in der Schulstraße abgestellten Citroen und flüchtete. Der Unbekannte stach mittels eines spitzen Gegenstandes ein Loch in den hinteren linken Reifen, sodass hieraus die Luft entwich. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 100 Euro. Der Polizeiposten Ketsch sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06202/61696 zu melden.

