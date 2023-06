Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Einbruchsversuch in Ladengeschäft; Polizei sucht Zeugen

Bad Wildbad (ots)

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen versucht in ein Ladengeschäft in Bad Wildbad einzubrechen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen versuchte der oder die unbekannte Täter am Freitagmorgen in der Zeit von 02:30 Uhr bis 04:30 Uhr gewaltsam in ein Geschäft in der König-Karl-Straße einzubrechen. In das Innere gelangte die Täterschaft offenbar nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500EUR. Der Polizeiposten in Bad Wildbad hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07051 1610 beim Polizeirevier in Calw zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell