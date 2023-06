POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Überfall auf Tankstelle

Pforzheim (ots) - Am Samstagmorgen (10.06.2023) kam es in der Dietlinger Straße in Pforzheim gegen 03.20 Uhr zum Brand von zwei Gartenhäusern. Durch den Brand ist ein Gartenhaus komplett niedergebrannt, ein zweites wurde im Dachbereich in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Pforzheim gegen 04.20 Uhr gelöscht werden. Es ist Schaden von ca. 15.000 Euro entstanden. Personen kamen nicht zu ...

mehr