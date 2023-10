LPI-SLF: Fahren unter dem Einfluss von Drogen

Katzhütte (ots) - Gestern Abend kam es gegen 18:50 Uhr in einem Einkaufsgeschäft in Katzhütte im Bereich der Schwarzburger Straße zu einem Diebstahl. Der durch das Personal festgestellte Dieb sollte durch Festhalten an einer Flucht gehindert werden. Der Tathandelnde riss sich jedoch los, verletzte einen zu Hilfe eilenden Zeugen leicht und konnte fliehen. Nach kurzer Fahndung konnte die Polizei den Beschuldigten in der Oelzer Straße feststellen. Ein mit dem 37-Jährigen ...

