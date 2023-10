Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht - Täter gefasst

Wurzbach (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21:50 Uhr kam es in Wurzbach im Bereich Neumarkt auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufsgeschäftes zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf den Parkplatz und kollidierte mit einem dort geparkten Pkw. In der Folge verließ der Fahrer die Unfallstelle ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Durch Zeugenaussagen konnte das Tatfahrzeug und der Fahrer identifiziert werden. Der 62-Jährige wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Der Beschuldigte hatte eine Atemalkoholwert von mehr als 2,3 Promille. Um herauszufinden, ob der 62-Jährige zur Tatzeit fahrtüchtig war, wurde eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Der 62-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

