Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bei Sturz verletzt; Einbruch; Verkehrsunfall; Bus aufgebrochen; Bienen getötet; Brand

Reutlingen (ots)

Bei Sturz verletzt

Eine Seniorin ist bei einem Sturz am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte die Frau kurz nach 15 Uhr an der Bushaltestelle Jettenburger Straße aus einem Linienbus aussteigen, als der Fahrer offenbar zu früh die Tür schloss. Die Seniorin blieb in der Folge an der Tür hängen und kam zu Fall. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Reutlingen (RT): Einbruch in Schule

Eine Schule in der Schleestraße in Sondelfingen ist in der Nacht zum Freitag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter hebelte in der Zeit zwischen 20 Uhr sieben Uhr ein Fenster auf und gelangte so ins Gebäude. Im Inneren suchte er in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen, wobei er nach derzeitigem Kenntnisstand eine Musikbox entwendete. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. Zur Spurensicherung kamen Experten der Kriminalpolizei vor Ort. (mr)

Reutlingen (RT): Nach Unfall davongefahren

Unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 19-Jährigen, der am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall im Rainhauweg verursacht haben soll. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der zunächst unbekannte Lenker eines Mercedes gegen 19.10 Uhr den Rainhauweg von der Obere Steigstraße herkommend. Dabei soll der Wagen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Porsche sowie einen davorstehenden Peugeot gestreift und den Fuß eines bei den Fahrzeugen stehenden 45-Jährigen überrollt haben. Dieser benötigte keine sofortige ärztliche Behandlung. Der Mercedes-Lenker, der zunächst davongefahren war, konnte anhand des Kennzeichens wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des 19-Jährigen ergaben, wurde diesem Blut abgenommen und sein Führerschein einbehalten. Der entstandene Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. (rd)

Pfullingen (RT): Kollision zwischen Pkw und Radfahrer

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer ist es am Donnerstagnachmittag gekommen. Gegen 15.40 Uhr wollte ein 59 Jahre alter Mann mit einem Opel von einem Firmengrundstück aus auf die Marktstraße in Richtung Pfullingen einbiegen. Dabei stieß das Auto mit einem 50-jährigen Radler zusammen, der auf dem dortigen Fuß- und Radweg entgegen der Fahrtrichtung nach Reutlingen fuhr. Der 50-Jährige stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 1.000 Euro. (mr)

Münsingen (RT): Alkoholisiert Unfall verursacht

Seinen Führerschein sowie eine Blutprobe musste ein Autofahrer am Donnerstagmittag abgeben. Wie bislang bekannt ist, war der 61-Jährige gegen 13.50 Uhr mit einem Opel auf der L 230 von Gomadingen herkommend in Richtung Münsingen unterwegs und kam dabei auf Höhe einer Kläranlage nach rechts in den Straßengraben ab. Ein beim Unfallverursacher durchgeführter Atemalkoholtest ergab später einen Wert von über drei Promille. Der 61-Jährige sowie seine Mitfahrerin wurden vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, blieben den derzeitigen Ermittlungen zufolge jedoch unverletzt. Der umgekippte Opel, an dem sich der Blechschaden auf circa 5.000 Euro belaufen dürfte, wurde von der Feuerwehr aufgerichtet und anschließend von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. (mr)

Dettingen (RT): Bus aufgebrochen

Ein Bus ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 5.10 Uhr, zum Ziel eines Kriminellen geworden. Der Täter beschädigte an dem in der Hülbener Straße auf einem Parkplatz stehenden Fahrzeug eine Scheibe und entwendete aus dem Innenraum anschließend unter anderem das Geldwechselfach mit etwas Münzgeld. Die angerichteten Beschädigungen in Höhe von circa 500 Euro übersteigen den Wert der Beute dabei um ein Vielfaches. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (mr)

Grabenstetten (RT): Zahlreiche Bienenvölker getötet (Zeugenaufruf)

Erst am Donnerstagmittag, gegen 14 Uhr, wurde entdeckt, dass Unbekannte insgesamt sechs im Bereich des Wanderparkplatzes Seelenau, an der L 250, am Heidegraben aufgestellte Bienenkästen beschädigt hatten. Die Kästen, sogenannte Beuten, wurden in der Zeit von vergangenem Donnerstag 22.02.2024 bis zur Feststellzeit von dem oder den Kriminellen vom Beutenbock heruntergeworfen und beschädigt. Zudem wurden auch die darin befindlichen Bienenvölker mutwillig zerstört und die Bienen getötet. Allein der Sachschaden an den Bienenkästen dürfte sich ohne den Ernteausfall auf geschätzte 1.000 Euro beziffern. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07125 / 94587-0 um Hinweise. (cw)

Eningen (RT): Betrunken unterwegs

Überhöhte Geschwindigkeit und der Einfluss von Alkohol dürften den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursachen für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagabend in der Grabenstraße ereignet hat. Gegen 22.45 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Audi A4 die Tommentalstraße und wollte an der Einmündung nach rechts in die Grabenstraße einbiegen. Dabei musste er aufgrund geparkter Fahrzeuge auf die Gegenfahrspur ausweichen. Weil er zudem zu schnell unterwegs war konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen um einem entgegenkommend und bevorrechtigten Skoda Octavia das Passieren zu ermöglichen. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, wich der 61-jährige Skoda-Fahrer nach rechts auf den Gehweg aus. Dabei wurde er von dem Audi touchiert, der ungebremst weiter auf der Grabenstraße fuhr und zunächst gegen einen geparkten Jaguar F-Pace krachte, bevor seine Fahrt an einer Grundstücksmauer endete. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch bei dem 27-Jährigen festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von mehr als zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein noch an Ort und Stelle beschlagnahmt wurde. Der Audi sowie der Jaguar waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sachschäden an den drei Fahrzeugen werden auf insgesamt etwa 31.000 Euro geschätzt. Ob an der Grundstücksmauer ein Schaden entstanden ist, wird noch geprüft. (fs)

Kirchheim (ES): Bauschuttcontainer in Brand geraten

Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zum Freitag, kurz vor 23 Uhr, in den Bulkesweg ausgerückt. Dort hatte Laub und Gehölz, das sich in einem Bauschuttcontainer befand, möglicherweise aufgrund von entsorgter Asche Feuer gefangen. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. Sachschaden war ebenfalls nicht zu verzeichnen. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und neun Feuerwehrleuten vor Ort. (rd)

Ostfildern (ES): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Donnerstag auf dem Körschtalviadukt ereignet hat. Ein 28-Jähriger war gegen acht Uhr mit seinem Lkw MAN auf der L 1202 von Neuhausend kommend in Richtung Denkendorf unterwegs, als es aufgrund eines Fahrstreifenwechsels zur Kollision mit einem Ford Transit eines 46-Jährigen kam. In der Folge drehte sich der Ford vor dem Lkw ein und wurde quer zur Fahrtrichtung noch mehrere Meter weit geschoben. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, erlitt der 46-Jährige leichte Verletzungen, die von der Besatzung eines hinzugezogenen Rettungswagens vor Ort behandelt werden konnten. Der Ford, an dem ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro entstanden war, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Lkw wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis etwa 9.45 Uhr gesperrt werden, was zu kilometerlangen Rückstaus in beide Fahrtrichtungen geführt hat. (cw)

