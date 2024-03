POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Reutlingen (ots) - Pkw kontra Fahrrad Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden sind die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen in die Sondelfinger Straße ausgerückt. Eine 42-Jährige wollte gegen 7.40 Uhr mit ihrem VW von der Storlachstraße aus nach links in die Sondelfinger Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten, 59-jährigen Radler, der den Radschutzstreifen der Sondelfinder Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Der ...

