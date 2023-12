Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Spielzeuggeschäft - Kripo bittet um Hinweise

Kempen: (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in ein Spielzeuggeschäft auf der Engerstraße in Kempen ein. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Türe. Was die Täter stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die 02162/377-0. /wg (1189)

