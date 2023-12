Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannter setzt Auto in Brand

Schwalmtal-Amern: (ots)

Am Montagabend gegen 20.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Siemensstraße nach Amern gerufen. Auf dem Gelände eines Autohauses stand ein Auto in Flammen. Der Brand wurde schnell gelöscht, aber auch nebenstehende Autos wurden teils beschädigt. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde. Eine Zeugin hatte kurz vor dem Brand eine Person mit weißem Pullover beobachtet, die sich vom Gelände in unbekannte Richtung entfernte. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Hinweise auf die Person oder auf tatverdächtige Personen bitte an das Kriminalkommissariat 1 über die 02162-377-0. wg (1188)

