Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Versammlung auf der Autobahn - Polizei mit starken Kräften vor Ort

Viersen (ots)

Am Montagnachmittag versammelten sich gegen 17.15 Uhr etwa 20 Landwirte mir ihren Traktoren auf der Autobahn 61 und legten zeitweise den Verkehr zwischen den Anschlussstellen Süchteln und Viersen in Richtung Mönchengladbach lahm. Die Aktion wertete die Polizei als Versammlung und sicherte das Stauende entsprechend ab. Gleichzeit sperrten weitere Streifenwagen einige Zufahrten zur A 61 zur Gefahrenabwehr ab. Zur Unterstützung der Viersener Polizei waren auch Streifenwagen umliegender Behörden nach Viersen entsandt worden. Die Teilnehmer der Versammlung zeigten sich kooperativ, so dass die A 61 schnell einspurig wieder befahrbar war. Alle Traktoren wurden an der Ausfahrt Viersen von der Autobahn geleitet. Die Einsatzkräfte stellten die Personalien der Teilnehmenden fest. Der Einsatz wurde gegen 20:15 Uhr beendet. Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz dauern an. /wg (1187)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell