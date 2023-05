Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schaufensterscheibe beschädigt - Schmuck entwendet

Schöningen (ots)

Schöningen, Niedernstraße

30.05.2023, 02.20 Uhr

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in ein Schmuckgeschäft in der Niedernstraße eingebrochen. Gegen 02.20 Uhr wurde eine Anwohnerin durch Geräusche geweckt. Als sie aus dem Fenster schaute bemerkte sie, wie zwei unbekannte Personen von dem Schmuckgeschäft davonliefen.

Ferner sah sie, wie ein Lieferwagen ein neben dem Juwelier befindliches Bekleidungsgeschäft belieferte.

Gegen 08.20 Uhr bemerkte die Besitzerin des Juweliers, dass eine Scheibe trotz Metallrolladen vor dem Fenster eingeschlagen worden war. Die Täter konnten durch den Rolladen hindurchgreifen und aus der Auslage mehrere Schmuckstücke entwenden.

Wie hoch der angerichtete Schaden ist, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern oder den Lieferanten des benachbarten Modegeschäftes verdächtige Personen aufgefallen sind und bittet um Hinweise an die Polizei in Schöningen, Rufnummer 05352/95105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell