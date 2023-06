Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Waldbrand in Lössel

Iserlohn (ots)

Am späten gestrigen Abend um 23:51 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Iserlohn unter dem Stichwort "Wald 0" nach Lössel alarmiert. In einem Waldstück unterhalb des Hilkenhohler Weg in Richtung Nachrodt wurden Flammenschein und eine Rauchentwicklung gemeldet. Nach intensiver Suche von Nachrodter Seite durch die Feuerwehr Nachrodt und durch die Iserlohner Kräfte von Lössel aus konnte ein Waldbrand auf einer Fläche von etwa 200 - 250qm ausgemacht werden. Bis zum Fertigstellen der Wasserversorgung wurden durch die Kräfte der Feuerwehr Nachrodt mittels Waldbrandwerkzeug die Flammen zurück geschlagen. Nachdem die Wasserversorgung bis in den Wald sichergestellt war, konnte der Waldbrand schnell mittels mehreren D Strahlrohren unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund des unwegsamen Geländes und der schlechten Wasserversorgung wurde durch die Einsatzleitung auf die Alarmstufe "Wald 1" erhöht und weitere Kräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Es wurde für die Nachlöscharbeiten ein Pendelverkehr mit mehreren wasserführenden Fahrzeugen eingerichtet. Durch den Gerätewagen Logistik wurde ein Rollwagen mit Waldbrandwerkzeug zur Einsatzstelle gebracht, um den Waldboden umgraben und die restlichen Glutnester löschen zu können. Nach mehreren Kontrollen mit einer Wärmebildkamera konnte die Einsatzstelle von den letzten Einsatzkräften gegen 6:30 Uhr verlassen werden. Zu Spitzenzeiten waren etwa 70 Einsatzkräfte im Einsatz. Bestehend aus dem Löschzug der Berufsfeuerwehr Iserlohn, den Löschgruppen Lössel, Oestrich, Drüpplingsen, Hennen und Leckingsen, sowie Einsatzkräften der Feuerwehr Nachrodt. Die Wache an der Dortmunder Straße wurde währenddessen von den Löschgruppen Stadtmitte, Bremke, Letmathe, Sümmern und der Sondereinheit Funk für weitere Einsätze besetzt. Eine weitere gemeldete Rauchentwicklung in Gerlingsen wurde durch diese Wachbesetzung abgearbeitet.

