API-TH: Sattelzug fährt in Straßengraben auf der A 4 bei Erfurt!

Erfurt (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger polnischer Sattelzugfahrer die Autobahn 4 in Richtung Frankfurt a.M., zwischen den Anschlussstellen Erfurt/Ost und Erfurt/West. Aufgrund von Sekundenschlaf kam der Sattelzugfahrer auf gerade Strecke allmählich nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge durchfuhr der Sattelzug ca. 100m Straßengraben, um schlussendlich im Straßengraben zum Stehen zu kommen. Der Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 15.000,- Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft musste der Fahrer vor Ort eine Sicherheitsleistung entrichten. Die Bergungsarbeiten haben noch nicht begonnen. Mit Beginn der Bergungsarbeiten wird es zumindest zu Teilsperrungen der Richtungsfahrbahn Frankfurt und damit einhergehend auch Verkehrsbehinderungen kommen.

