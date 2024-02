Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter mit 75% Überladung auf der A 4 bei Gera gestoppt!

Gera (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Thüringen ein polnischer Iveco Kleintransporter auf der A 4 in Richtung Frankfurt a.M., Höhe Kreuz Gera, auf. Das Fahrzeug war augenscheinlich überladen, sodass das Fahrzeug einer Personen- und Fahrzeugkontrolle an der nächsten Anschlussstelle unterzogen wurde. Eine amtliche Verwiegung des Fahrzeuges bestätigte den Verdacht einer massiven Überladung. Statt der erlaubten 3.500 kg wog der Iveco Kleintransporter stattliche 6.160 kg und war damit rund 75% überladen. Der 46-jährige ukrainische Fahrzeugführer musste vor Ort 495,- Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen. Durch den Firmenchef mussten zwei Ersatzfahrzeuge zum Umladen vor Ort gebracht werden. Nachdem die Umladung erfolgt war, konnte die Fahrt dann fortgesetzt werden.

