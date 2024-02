Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: A9 - Reifenplatzer führt zu schwerem Verkehrsunfall

Triptis (ots)

Am heutigen Sonntag gegen 11:25 Uhr ereignete sich auf der BAB 9 in Richtung Berlin ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Bayern verlor circa 3 km vor dem Kreuz Triptis aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle über seinen PKW Mercedes. In der Folge durchbrach der PKW die rechte Schutzleitplanke und kam in der Böschung neben der Autobahn zum Stehen. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Der Fahrzeugführer wurde beim Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Jena verbracht. Seine 7-jährige Mitfahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Die Autobahn Richtung Berlin war aufgrund des Rettungseinsatzes für ungefähr 1 Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell