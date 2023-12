Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrraddiebe mit Betäubungsmittel und geklautem Parfum erwischt

Speyer (ots)

Am Montag, den 04.12.2023, gegen 23 Uhr meldeten aufmerksame Bürger drei männliche Personen am Hauptbahnhof, welche gerade dabei waren ein Fahrrad zu stehlen. Die drei 22, 25 und 30 Jahre alten Männer führten bei der anschließenden Kontrolle insgesamt drei Fahrräder mit sich. Darunter befand sich das gerade gestohlene Fahrrad und ein weiteres, welches aufgrund eines vorangegangenen Diebstahls zur Sachfahndung ausgeschrieben war. Für das dritte Fahrrad konnten die Männer weder einen Eigentumsnachweis vorbringen, noch die Eigentümereigenschaft glaubhaft darlegen. Es wurde mit dem Ziel der Eigentümerfeststellung präventiv sichergestellt. Weiterhin hatte der 22-Jährige in seinem Rucksack knapp 20 Gramm Cannabis und ein original verpacktes Parfum der Marke "Boss" bei sich. Der 30-Jährige gab an, das Parfum zuvor aus einem noch unbekannten Geschäft entwendet zu haben. Die Fahrräder, das Betäubungsmittel und das Parfum wurden sichergestellt. Die drei Männer wurden für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht, gegen sie wurden Verfahren wegen Fahrraddiebstahl, Ladendiebstahl und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Bei den Fahrrädern handelte es sich um zwei Herrenräder der Marken Bergamont und Hercules und um ein Damenrad der Marke Milano Dynamics. Die Eigentümer der Fahrräder werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

