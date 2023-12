Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alleinunfall mit kurioser Endlage

Speyer (ots)

Am 03.12.2023, kurz nach 23 Uhr bog ein 19-jähriger Autofahrer von der Lina-Sommer-Straße nach links in die Iggelheimer Straße ein. Aus noch unbekannten Gründen fuhr der PKW über den Einmündungsbereich, den Radfahrerstreifen und den Gehweg in eine Mauer und einen Zaun eines gegenüberliegenden Grundstücks. Das Fahrzeug verkeilte sich derart mit der Mauer, dass mehrere Räder keinen Bodenkontakt mehr hatten. Der Fahrer stieg eigenständig und unverletzt aus dem Fahrzeug aus. Bei dem 19-Jährigen ergaben sich keine Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Am Fahrzeug und dem Gemäuer entstand ein Gesamtschaden von ca. 15000 Euro.

