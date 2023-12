POL-PDLU: Speyer - Unbeleuchteter PKW enttarnt betrunkenen Fahrer

Fußgönheim (ots) - Am 01.12.2023, gegen 20:00 Uhr, geriet eine Gartenparzelle zwischen Fußgönheim und Ellerstadt nahe der L525 aus bisher ungeklärten Gründen in Brand. Hierbei wurde ein Gartenhaus beschädigt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de ...

